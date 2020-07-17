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محافظات

الإسكندرية تضع ضوابط وشروط ذبح الأضاحي بمحل الجزارة وإقامة الشوادر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:50 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني
أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عدد من القرارات بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وفيما يلي اشتراطات الذبح بمحل الجزارة والتصريح بإقامة شادر ملحق:
1-  الحصول على تصريح مسبق من الحى المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة. 
2- يجب أن يكون موقع الشادر بعيد عن أى مصدر للتلوث. 
3- يجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المرورية. 

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4-  يشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي. 
5-  الإلتزام بالتخلص الأمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك. 
6-  إقامة الشادر بعد غروب يوم وقفة عرفات. 
7-  لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة. 
8- المسئولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لهم بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومراعاة اشتراطات التباعد. 
9-  توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم. 
10-  إلتزام العاملين بالمحال التي سيصرح لها والمواطنين بارتداء الكمامات الواقيه أثناء تواجدهم والمسئولية في ذلك تنعقد على أصحاب المحال ويطبق بشأنها أحكام المادة الرابعة عشر من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء. 

وتتولى شركة نهضة مصر مهام جمع والتخلص الآمن من مخلفات عملية الذبح ومتابعة وحدة الرقابة والرصد البيئي للأعمال وكذا قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.

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