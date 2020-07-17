لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. تحرير إنذارات لـ3 مقاهي بحي الجمرك بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك بالإسكندرية، برئاسة محمد شحاتة بريك، رئيس الحي، حملة موسعة على المقاهي والكافيهات والمحلات، للتأكد من اتباعها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





جاءت الحملة لرصد المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازم حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بتلك المنشآت.





واستهدفت الحملة المرور المفاجئ بالمقاهي والكافيهات والمطاعم بشارع قصر رأس التين، والشمرلي، والجمرك القديم وذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية من جانب أصحاب المقاهي أو روادها.

أقرأ أيضًا:

وتم تحرير عدد ٣ انذارات للمقاهي التى لم تلتزم بالإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد أو العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر جميع أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد.





يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة مدى التزام المقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



