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محافظات

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق مقهى وقاعة أفراح بـ الإسكندرية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:22 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان، برئاسة محمد هنداوي، رئيس الحي، حملة موسعة على المقاهي والكافيهات والمحلات، للتأكد من اتباعها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاءت الحملة لرصد المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازم حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بتلك المنشآت.

واستهدفت الحملة المرور المفاجئ للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بتلك المنشآت بمنطقة الناصرية، والكينج، وأسفرت عن غلق وتشميع قهوة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.

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وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد أو العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر جميع أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد.

كما تم عمل محضر لفيلا يقام بها فرح بالكينج متفرع من شارع رشيد وتم التحفظ على عدد 2 سماعة صوت ومولد كهرباء وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة مدى التزام المقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق مقهى وقاعة أفراح بـ الإسكندرية
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق مقهى وقاعة أفراح بـ الإسكندرية
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