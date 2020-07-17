استعدادًا لعيد الأضحى ... مدير الدعوة بالإسكندرية يتابع سير عمليات بيع الصكوك

وجه الشيخ هاشم الفقي، مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية ، الشكر للشعب السكندري على ما يبذلونه من جهد للحافظ على بيوت الله تعالى وعلى التزامهم بالإجراءات والضوابط الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وذكرت مديرية أوقاف الإسكندرية، في بيان صباح اليوم الجمعة، أن الشيخ هاشم الفقي، مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية التقى بعدد من الأئمة التابعين لإدارة الجمرك لمتابعة سير عمليات بيع الصكوك واستنهاض الهمم لبذل مزيد من الوسع.





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كما تفقد الفقي بعضا من مساجد إدارة شرق للتأكد من التزام الرواد بالإجراء الاحترازية وتنفيذ توجيهات الوزارة، بالإضافة إلى زيارة مول سان ستيفانو لوضع اللافتات الخاصة بمشروع صكوك الـأضاحي، مؤكدًا أن الإسكندرية من أكثر المحافظات التزاما بتعليمات الأوقاف.





وقد أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، أن المديرية تبذل قصارى جهدها في مشروع الصكوك للتيسير على المضحين وايصالها للمحتاجين، مشيدًا بالمستوى الذي وصلت إليه المديرية في بيع الصكوك هذا العام.



