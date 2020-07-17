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محافظات

تعرف على اشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر بالإسكندرية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:45 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني
أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عدد من القرارات بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.  

وفيما يلي اشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر:
1- الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة. 
2-  تقتصر عملية الذبح داخل المحل فقط لا غير بدون إقامة شادر. 
3- عدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية. 

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4- الإلتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك. 
5- لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة. 
6- المسئولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لهم بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومراعاة اشتراطات التباعد. 
7-  توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم. 
8- إلتزام كافة العاملين بالمحال التي سيصرح لها والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم والمسئولية في ذلك تنعقد على أصحاب المحال ويطبق بشأنها أحكام المادة الرابعة عشر من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء. 
وتتولى شركة نهضة مصر مهام جمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح ومتابعة وحدة الرقابة والرصد البيئي للأعمال وكذا قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.

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