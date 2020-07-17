لمجابهة كورونا .. حي الجمرك بالإسكندرية يفض سوقي الجمعة والحمام

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك بالإسكندرية، برئاسة محمود شحاته بريك، رئيس الحي، اليوم الجمعة حملة مكبرة لفض الأسواق وإزالة الإشغالات، وذلك في ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال شحاته، إن إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والمشروعات بالحي نفذت حملة لفض تجمعات المواطنين ونشر الوعي بينهم بأهمية اتباع الارشادات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت عن فض سوق الجمعة وسوق الحمام.





أقرأ ايضًا:

وأشار شحاته إلي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على تروسيكل، وعلى العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق.





يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكثفة على الأسواق الشعبية وأماكن التجمعات، استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لتحجيم انتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة.



