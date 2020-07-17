AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمجابهة كورونا .. حي الجمرك بالإسكندرية يفض سوقي الجمعة والحمام

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:50 م
حي الجمرك بالإسكندرية
حي الجمرك بالإسكندرية يفض سوقي الجمعة والحمام
Advertisements
أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك بالإسكندرية، برئاسة محمود شحاته بريك، رئيس الحي، اليوم الجمعة حملة مكبرة لفض الأسواق وإزالة الإشغالات، وذلك في ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال شحاته، إن إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والمشروعات بالحي نفذت حملة لفض تجمعات المواطنين ونشر الوعي بينهم بأهمية اتباع الارشادات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت عن فض سوق الجمعة وسوق الحمام.

أقرأ ايضًا:
وأشار شحاته إلي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على تروسيكل، وعلى العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكثفة على الأسواق الشعبية وأماكن التجمعات، استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لتحجيم انتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة.

لمجابهة كورونا .. حي الجمرك بالإسكندرية يفض سوقي الجمعة والحمام
لمجابهة كورونا .. حي الجمرك بالإسكندرية يفض سوقي الجمعة والحمام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فض سوقين شعبيين بالإسكندرية لمواجهة كورونا

تدشين حملات رفع الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى لردع المخالفين.. صور

لمنع انتشار كورونا.. فض سوقين شعبيين غرب الإسكندرية

لمنع انتشار كورونا.. فض سوقين بالعامرية غرب الإسكندرية.. صور

فض 4 أسواق شعبية غرب الإسكندرية لمنع انتشار كورونا.. صور

لمجابهة كورونا.. فض سوقين شعبيين في العامرية غرب الإسكندرية

ترشيحاتنا

لا تجديد للإعارة.. الأهلي يتمسك ببقاء المغربي أزارو في الموسم المقبل

دراسات الشرق الأوسط: تركيا تحاول حصار مصر بالتحالف مع إثيوبيا

زيدان يبكي بعد تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني.. فيديو

حقيقة خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية بسبب كورونا

تخفيض جديد علي أسعار نيسان سنترا nissan sentra 2020 في مصر .. صور

عملية إيريني.. سفينة حربية إيطالية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يصب بخدش.. طفل ينجو بمعجزة بعد سقوطه من الطابق الخامس لمبنى.. شاهد

أفضل نوع مكسرات.. اللوز علاج للعظام والمعدة والمناعة

5 أنواع تحتاجها المناعة.. علامات نقص الفيتامينات في جسمك