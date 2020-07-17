تجنبا للمساءلة القانونية.. الرقابة الإدارية تناشد المواطنين بتحري الدقة في نشر أخبار الهيئة

ناشدت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة عند نشر أو إعادة نشر أي أخبار صادرة عن الهيئة، وتهيب كذلك بالصفحات الأخرى عدم نشر أي أخبار غير صادرة عن الهيئة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.

ناشدت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة عند نشر أو إعادة نشر أي أخبار صادرة عن الهيئة، وتهيب كذلك بالصفحات الأخرى عدم نشر أي أخبار غير صادرة عن الهيئة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.

وذلك في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية قيام بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار غير صحيحة تخص أعمال الهيئة، أو تنفيذ ضبطها لبعض القضايا.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية حرصها على نشر جهودها في مجال مكافحة الفساد ومشاركة المواطنين في معرفتها سواء فيما يخص ضبط القضايا، أو لأية اعمال أخرى، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة على العنوان

أو من الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على العنوان

.