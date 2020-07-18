الحكومة تطرح أجلي خزانة بـ18 مليار جنيه غدا.. اعرف السبب





إضافة إلي استهداف بيع أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.









ومع طرح وزارة المالية غدا الأحد، لأجلي خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحان اثنان بقيمة 28.5 مليار جنيه، خلال يومي الثلاثاء و الخميس المقبلين.

