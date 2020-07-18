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اقتصاد

الحكومة تطرح أجلي خزانة بـ18 مليار جنيه غدا.. اعرف السبب

السبت 18/يوليه/2020 - 11:02 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تطرح وزارة المالية غدا الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة.

قال تقرير صادر عن الوزارة، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي طرح أذون الخزانة، إذ تبلغ قيمة أجل 91 يوما نحو 8 مليارات جنيه.
إضافة إلي استهداف بيع أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.

وتسعي وزارة المالية هذا الأسبوع لبيع أذون وسندات خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه لسداد الفجوة التمويلية، من خلال الجهاز المصرفي.

ومع طرح وزارة المالية غدا الأحد، لأجلي خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحان اثنان بقيمة 28.5 مليار جنيه، خلال يومي الثلاثاء و الخميس المقبلين.
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