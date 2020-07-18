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رياضة

7 ملايين إسترليني.. مصطفى يونس: رقم بيع رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي لـ الأهلي مبالغ فيه.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 11:40 م
مصطفي يونس
مصطفي يونس
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حسن العمدة
أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن المطالب المالية لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي من أجل الاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي مُبالغ فيها للغاية.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": سبعة ملايين إسترليني مبلغ كبير جدًا لضم رمضان صبحي، يجب التفكير جيدًا فى كيفية الاستفادة من اللاعب قبل التعاقد معه، النادي الأهلي أبرم صفقات بمبالغ باهظة ولم يستفد بها على الإطلاق".

وأضاف: "من غير المعقول أن تتعاقد الأندية مع لاعبين بملايين الدولارات ومكافأة الدوري فى النهاية بمليون جنيه فقط".

وكشف عضو بالجهاز الفني عن أن التركيز حاليًا علي صفقة رمضان صبحي جناح فريق هيدرسفيلد الإنجليزي المعار للقلعة الحمراء.
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