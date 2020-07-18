إيناس عبد الدايم: تدريب الموهوبين بأساليب أكاديمية يعمل على حفظ الهوية





قالت عبد الدايم ان وزارة الثقافة تواصل خطتها لرعاية النابغين الذين تزخر بهم الساحة الإبداعية ، واضافت ان تبنى الموهوبين من النشء والشباب وتدريبهم باساليب اكاديمية متخصصة يعمل على حفظ الهوية كما نجح فى توجيههم الى اعتماد الفنون الجادة وسيلة لتحقيق الذات، مشيرة ان الأقبال الكبير على المشاركة في فصول تنمية المواهب التى تم افتتاحها مؤخرًا يأتى محفزًا لتعميم التجربة في جميع المحافظات من خلال مختلف المواقع والمنشآت الثقافية ، واكدت ضرورة الاهتمام بالبراعم الواعدة باعتبارهم عماد الوطن وأحد الركائز والدعائم الاساسية لبناء المستقبل والنواة لخلق جيل جديد يحمل راية الثقافة المصرية.





وكانت الحدوتة المصرية شهدت براعة وتميز مجموعة من المواهب الواعدة الذين قاموا بأداء عدد من اشهر الاعمال الغنائية التراثية والوطنية وصاحبها مشاهد متنوعة تناغمت مع المؤلفات المقدمة وهى موسيقى لحن الفن ، على بلد المحبوب تغنت بها اسماء الدسوقى ، يا ورد مين يشتريك اداها شادى جهاد ، امتى الزمان اداها احمد فريد ، زى الهوا تغنى بها كل من غادة ومحمد يسرى ، يا وابور قول لى اداها يوسف حسن ، النور مكانه فى القلوب اداها احمد مجدى ، بلد التاريخ شدت بها الاء الشربينى.



