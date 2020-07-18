AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إيناس عبد الدايم: تدريب الموهوبين بأساليب أكاديمية يعمل على حفظ الهوية

السبت 18/يوليه/2020 - 11:58 م
ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم
Advertisements
سعيد فراج
بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة روت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حدوتة مصرية على مسرح النافورة من خلال كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد وبقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتدريب الدكتورة داليا حسانين. 

قالت عبد الدايم ان وزارة الثقافة تواصل خطتها لرعاية النابغين الذين تزخر بهم الساحة الإبداعية ، واضافت ان تبنى الموهوبين من النشء والشباب وتدريبهم باساليب اكاديمية متخصصة يعمل على حفظ الهوية كما نجح فى توجيههم الى اعتماد الفنون الجادة وسيلة لتحقيق الذات، مشيرة ان الأقبال الكبير على المشاركة في فصول تنمية المواهب التى تم افتتاحها مؤخرًا يأتى محفزًا لتعميم التجربة في جميع المحافظات من خلال مختلف المواقع والمنشآت الثقافية ، واكدت ضرورة الاهتمام بالبراعم الواعدة باعتبارهم عماد الوطن وأحد الركائز والدعائم الاساسية لبناء المستقبل والنواة لخلق جيل جديد يحمل راية الثقافة المصرية.

وكانت الحدوتة المصرية شهدت براعة وتميز مجموعة من المواهب الواعدة الذين قاموا بأداء عدد من اشهر الاعمال الغنائية التراثية والوطنية وصاحبها مشاهد متنوعة تناغمت مع المؤلفات المقدمة وهى موسيقى لحن الفن ، على بلد المحبوب تغنت بها اسماء الدسوقى ، يا ورد مين يشتريك اداها شادى جهاد ، امتى الزمان اداها احمد فريد ، زى الهوا تغنى بها كل من غادة ومحمد يسرى ، يا وابور قول لى اداها يوسف حسن ، النور مكانه فى القلوب اداها احمد مجدى ، بلد التاريخ شدت بها الاء الشربينى.

والقى مازن علوان قصيدة شعرية تحية لجيش مصر ، تلاه رحمة ضاحى وقدمت سلم ع الشهدا اللى معاك ، كما غنت المجموعة مصر التى فى خاطرى وقدم سوليست الاطفال الجيل الصاعد ، وتوالت الفقرات حيث ادى لوجين ومصطفى تامر اغنية مصر يا ام الدنيا ، ونغنت اسراء عصام بـ الله على المستقبل ، وقدم يوسف حسن اغنية مصريتنا ، اعقبه ملك عادل ويوسف عزت باغنية يا اغلى اسم فى الوجود، وادى ماجدى الحسينى واحمد السواحلى اغنية انا ابن مصر، وحازت اصغر مطربة فى مصر الطفلة سيليا محمد على اعجاب وانبهار الحضور بادائها لاغنية تعرف تتكلم بلدى ، واختتم الحفل باوبريت الوطن الاكبر واداه مجموعة سوليست الشباب ملوحين بعلم مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثقافة تخلد اسم آدم حنين.. عبد الدايم تقرر إطلاق اسم راهب الفن على أهم قاعات قصر الفنون

الجمهور المصرى يتحدى كورونا.. مصر أول دولة عربية وأفريقية تعيد الحياة للأنشطة الإبداعية.. عبد الدايم: رجوع الأضواء إلى مسارح الأوبرا تؤكد رغبة المجتمع فى استرداد عالمه الطبيعى

أشهر الأغاني التراثية والوطنية.. الأوبرا تكتب حدوتة مصرية السبت ١٨ يوليو

أطفال وشباب تنمية المواهب فى حدوتة مصرية على مسرح النافورة

وزيرة الثقافة: تدريب الموهوبين بأساليب أكاديمية يحفظ الهوية

ترشيحاتنا

لازم الفتح مع الحرص.. وزيرة الصحة: الإصابات ستزيد إذا لم نطبقه

أهله ماصدقوش ومش عارفين مين أندفن.. شاهد يروي تفاصيل العثور على مدرس عاد من الموت بعد 4 شهور

الأعداد ستنخفض أكثر.. لجنة مكافحة كورونا: استقرار في إصابات فيروس كورونا.. فيديو

بالأبيض القصير.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

خبير سوداني: جهة دولية طالبت إثيوبيا مواصلة المفاوضات مع ملء سد النهضة سرا

مدير صندوق النقد الدولي: مصر تستخدم تمويلنا بمنتهى الحكمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور

بـ هوت شورت وقبعة.. نوال الزغبي تجذب جمهورها بإطلالة ساحرة

لصحة البشرة .. هاني الناظر يحذر من 5 عادات ضارة بالجلد