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ثقافة

بالكمامات .. إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي يتفقدان مسرح ساحة الهناجر للفنون

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، مساء اليوم، مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، الذى تم إنشاؤه فى الهواء الطلق، ومن المقرر انطلاق فعالياته الأحد المقبل ١٢ يوليو الجارى.
 

وأشادت وزير الثقافة بما تم تنفيذه من كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بإرتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور.


وكانت قد شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إنطلاق فعاليات المجلس الاعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي حيث حضرت جانبا من أولى الندوات والتى اقيمت تحت عنوان "التنمر .. هل أصبح ظاهرة اجتماعية". 


الندوة أدارها الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الأعلى للثقافة ، وشارك بها عدد من المتخصصين في مجالات علم النفس والاجتماع وهم الدكتور أحمد مجدي حجازي استاذ علم الاجتماع السياسي وعضو المجلس الأعلى للثقافة ، الدكتورة منى الحديدي أستاذ علم الاجتماع وعضو لجنة الشباب بالمجلس ، الدكتور أيمن عامر أستاذ علم النفس وعضو لجنة علم النفس والتربية بالمجلس ، والدكتورة نهلة إمام أستاذ العادات الشعبية بأكاديمية الفنون وعضو لجنة التراث الثقافي بالمجلس .
بالكمامات .. إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي يتفقدان مسرح ساحة الهناجر للفنون
بالكمامات .. إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي يتفقدان مسرح ساحة الهناجر للفنون
بالكمامات .. إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي يتفقدان مسرح ساحة الهناجر للفنون
بالكمامات .. إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي يتفقدان مسرح ساحة الهناجر للفنون
بالكمامات .. إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي يتفقدان مسرح ساحة الهناجر للفنون
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