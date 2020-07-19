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محافظات

ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية بـ بورسعيد

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:44 ص
ضبط لحوم فاسدة في
ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية بـ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أسفرت حملة شنتها أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية و الرقابة التموينية بالتنسيق مع شرطة تموين المحافظة على أسواق حى الزهور استعداد لعيد الأضحى المبارك عن ضبط كميات من الأطعمة منتهية الصلاحية واللحوم المتعفنة.


وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة تقدر ب 50 كيلو جرام من اللحوم المجمدة  يقوم صاحب محل الجزارة ببيعها للمواطنين على انها بلدية  كما أنها وجدت فى حالة إحلال تام وتعفن  وينبعث منها روائح كريهة بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.



تم تحرير محضر بالواقعة رقم 3796/جنح الزهور وجارى الغرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وفى سياق متصل أثناء متابعة الحملة لخط سير عملها بالمرور على المحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية السلع المقدمة للمواطنين .. تم ضبط كمية تقدر ب 150 كيلو جرام من الجن الرومى منتهى الصلاحية داخل احدى محال السوبر ماركت بنطاق الحى .


تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .


كما حررت الحملة محضرا لأحد المخابز الافرنجية نطاق دائرة حى الزهور لقيامه بالتلاعب بأوزان رغيف الفينو كما تبين عدم إعلانه عن الأسعار. 


تم تحرير محضر رقم 1897 جنح الزهور والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


وحررت الحملة 12 محضر عدم اعلان عن اسعار مواد غذائية و 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية للعاملين و 3  محاضر مزاولة نشاط بدون تراخيص كما تم تحرير محضرين عدم نظافة ادوات العجين لمخبزين واخر محضر تلاعب فى موازين الخبز .


وشدد مجدى الخضر وكيل مديرية التموين على استمرار جهود المديرية فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية. 
ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية بـ بورسعيد
ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية بـ بورسعيد
ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية بـ بورسعيد
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