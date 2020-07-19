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منوعات

ملياردير إيطالي ولديه ابن| معلومات عن زوج الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث.. صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:36 ص
حفل زفاف الأميرة
حفل زفاف الأميرة بياتريس
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أماني إبراهيم
«لن تكوني وحيدة أبدا، قلبي هو منزلك، يدا بيد اليوم وغدا وإلى الأبد» بهذه الكلمات عبر زوج الأميرة بياتريس عن سعادته بالارتباط بها، معلنا بها خطوبته في سبتمبر العام الماضي، وتزوجا أمس في حفل زفاف خاص في وندسور.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، عقد حفل الزفاف باقتصار حضور الأقارب فقط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فمن هو زوج الأميرة بياتريس، المنضم حديثا للعائلة المالكة البريطانية ؟

إدوارد مابيلي موزي، هو ملياردير يبلغ من العمر 35 عاما، ومعروف باسم إيدو، من أصول أرستقراطية إيطالية، وكان متزوج سابقا من دارا هوانج، ولديه ابن صغير عمره 4 أعوام الآن، مما يعني أن الأميرة بياتريس هي زوجة أب الآن.

ووالد إدوارد، هو متزلج جبال الألب السابق وحمل اسم بريطانيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1972 في سابورو في اليابان، ووالدته هي نيكي ويليامز إليس وانفصلت عن والده وتزوجت من النحات ديفيد ويليامز إليس.

وتخرج إدوارد في جامعة إدنبرة، ويمتلك أراضي خاصة به تقدر بـ 400 ألف قدم مربع، وتقدر قيمتها 700 مليون جنيه إسترليني رغم عدم تجاوز عمره 30 عاما.

وبدأت العلاقة العاطفية لأوجيني وبياتريس خلال حفل زفاف الأميرة أوجيني لجاك بروكس في أكتوبر 2018، ولكن لم يتم رؤيتهم في العلن معا إلا مرات قليلة قبل خطوبتهم.

وتم التخطيط لعقد حفل زفافهم في 29 مايو، ولكن تم تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وعقد 17 يوليو في قلعة وندسور بحضور عدد محدود من الأقارب فقط.
ملياردير إيطالي ولديه ابن| معلومات عن زوج الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث.. صور
ملياردير إيطالي ولديه ابن| معلومات عن زوج الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث.. صور
ملياردير إيطالي ولديه ابن| معلومات عن زوج الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث.. صور
ملياردير إيطالي ولديه ابن| معلومات عن زوج الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث.. صور
ملياردير إيطالي ولديه ابن| معلومات عن زوج الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث.. صور
ملياردير إيطالي ولديه ابن| معلومات عن زوج الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث.. صور
ملياردير إيطالي ولديه ابن| معلومات عن زوج الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث.. صور
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