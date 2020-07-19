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تعرف على فوائد خل التفاح للتنحيف

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سهام سوقية ؛ خبيرة التغذية؛ عبر صفحتها على فيسبوك؛ فوائد خل التفاح للتنحيف.

وتعد معظم فوائد خل التفاح للتخسيس وإنقاص الوزن من حمض الأسيتيك وأن بعض البحوث تشير إلى أن حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح قد يؤدي إلى فقدان الوزن بعدة طرق وذلك كما يلي:

 -يساعد حمض الأسيتيك على خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم. يقلل حمض الأسيتيك من نسبة مستويات الأنسولين إلى الجلوكاجون وقد ثبت أن ذلك أفضل لحرق الدهون 

-يحسن عملية الأيض والتمثيل الغذائي، مما يزيد من كفاءة حرق الدهون، ويقلل إنتاج السكر والدهون في الكبد.

- يقلل من تخزين الدهون في البطن ودهون الكبد. 

-يثبط الشهية عن طريق التحكم في مراكز الجوع الموجودة في الدماغ ما يؤدي إلى انخفاض استهلاك الطعام. 

-يزيد من معدل حرق الدهون وتقليل تراكمها في الجسم
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