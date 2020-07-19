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سيارات

فورمولا1 ينطلق للمرة الـ90 في مسيرته بالمجر

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:53 ص
صدى البلد
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أماني نوار
استطاع البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس من حسم مركز الانطلاق الأول للمرة الـ90 في مسيرته، خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة المجر الكبرى في فورمولا 1 لعام 2020 .

ويواصل هاميلتون تحقيق الأرقام القياسية  في موسم فورمولا 1 2020 بعد تسجيله لأسرع  زمن خلال التجارب والذي يبلغ 1.13.447 دقيقة وهو ما منحه عن استحقاق نركز الانطلاق الاول في حلبة معروف عنها صعوبة التجاوزات وهو ما يعزز من فرصة الفوز.

وحسم هاميلون المركز في الانطلاق رقم 90 في مسيرته والسابع في جائزة المجر الكبرى كما تمكن السائق البريطاني من معادلة الأسطورة مايكل شوماخر .

توقيت هاميلتون كأفضل الازمنة وبفارق عشر من الثانية مقارنة بصاحب مركز الانطلاق الثاني فالتيري بوتاس السائق الآخر في فريق مرسيدس .


كما تمكن لانسترول من تحقيق مفاجاة باحتلال المركز الثالث في مراكز الانطلاق ويليه زميله سيريجيو  بيريز صاحب  المركز الرابع وتلك النتيجة رائعة لفريق ريسينج بوينت وظهر ذلك بوضوح خلال الاحتفالات داخل طاقم الفريق فور نهاية الجولة التأهيلية.

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