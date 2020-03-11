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سيارات

بسبب كورونا .. بطولة «فورمولا 1» البحرين بدون جمهور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن منظمو مسابقة البحرين للفورمولا 1 رسميا بعد جدل كبير تنظيم البطولة بدون جمهور لأول مرة منذ 70 عامًا في تاريخ الفورمولا ون بسبب فيروس كورونا .

وأوضح منظمو البطولة فى بيان رسمى ان هذا القرار يأتي نظرًا للوضع الصحي الخطير حول العالم وفي البحرين تحديدًا نظرًا لظهور فيروس كورونا بشكل متزايد حيث وصل عدد الحالات المؤكدة في البحرين إلى 85 حالة.

وتابع البيان ان هذا القرار يأتي للحفاظ على صحة الجمهور بشكل عام وسوف يقتصر الحضور على الفرق المشاركة والصحفيين فقط ، ومن المقرر أن يقام السباق في الفترة من 19 إلى 22 مارس المقبل في حلبة البحرين الدولية في الزلاق.

الجدير بالذكر أن جائزة البحرين هي الثانية في روزنامة الفورمولا 1 بعد سباق أستراليا المقرر نهاية هذا الأسبوع والذي سيكون بتواجد الجمهور.

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