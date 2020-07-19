لمساعدة الدول الفقيرة ضد كورونا.. ألمانيا تمنح صندوق النقد 11.7 مليار يورو

قالت وزارة المالية الألمانية إن برلين ستمنح صندوق النقد الدولي 3 مليارات يورو إضافية (3.4 مليار دولار) في التمويل لمساعدة الدول الأكثر فقرا على التعامل مع الوباء.





وقالت الوزارة على تويتر: "إننا نزيد مرة أخرى مساهمتنا بشكل كبير في مساعدات كورونا". وأعلن أولاف شولز وزير المالية الألماني، في اجتماع مجموعة العشرين أن ألمانيا ستمنح برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي 3 مليارات يورو إضافية. إنها رسالة تضامن قوية".





وجاء التعهد في الاجتماع الافتراضي الذي عقد أمس السبت لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية وحضره كبير الماليين في ألمانيا أولاف شولتز.





تأتي هذه التبرعات التي تم التعهد بها علاوة على 8.7 مليار يورو ستقوم ألمانيا بصرفها إلى صندوق النقد الدولي للحد من الفقر وتعزيز الثقة في النمو في 2020-2021.



