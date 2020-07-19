التعليم: كراسات الأسئلة وصلت لجان الثانوية العامة وسط حراسة مشددة

أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020، تواصل مع جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وتأكد من وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بجميع المحافظات وسط حراسة مشددة من رجال الشرطة.
وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة على التأكد من جميع رؤساء اللجان على توفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا.
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جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).
ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020، قبل كل امتحان ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات وللاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الآن بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.
وشدد حجازي على أنه قد تم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجتال (Smart).