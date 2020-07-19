بسبب سوء إدارة أعماله.. جوني ديب يخسر نصف مليار دولار.. تفاصيل

يوم تلو الآخر، يتم تداول مفاجآت وأسرار عن حياة النجم العالمي جوني ديب الذي يخوض معركته القضائية ضد زوجته السابقة الممثلة الأمريكية امبر هيرد بتهمة التشهير به والإساءة لسمعته بتعديه عليها بالضرب.





وخلال جلسات القضية، كشف جوني ديب أنه خسر نصف مليار دولار على مدار السنوات الماضية بسبب سوء إدارة أعماله التي كبدته خسارة وصلت لـ 510 ملايين دولار أمريكي، حيث قام بدفع 5 ملايين غرامة بسبب تجاهلهم دفع الضرائب لمدة 13 عاما.





وقال جوني ديب إن مديري أعماله حصلا على 19 مليون دولار بالخطأ كعمولة لهما مصرحا "تعرضت للخيانة".





من جانبهما، أشار مدير أعمال النجم العالمي إلى أنه كان يهدر أمواله بشكل مبالغ فيه بشرائه منازل تقدر بـ 60 مليون دولار أمريكي وجزيرة خاصة وتخصيص مبلغ 25 ألف دولار أمريكي شهريا لشراء الخمور.





وفي 2001، اشترى جوني ديب يختا فاخرا بـ 16 مليون دولار أمريكي بالإضافة الى مصاريفه الشهرية التي تصل إلى 270 ألف دولار أمريكي.



