لليوم الرابع.. محمد رمضان يتصدر تريند يويتوب بكليب تيك توك

تصدر الفنان محمد رمضان، قائمة الأكثر تداولا بـ يوتيوب، لليوم الرابع على التوالي بكليب أغنيته الجديدة "تيك توك"، والتي حققت 4.5 مليون مشاهدة.





شارك محمد رمضان في الغناء لأول مرة النجم العالمي سيكو اما الكليب من إخراج حسام الحسيني وصور الكليب في نفس التوقيت بالقاهرة ولوس أنجلوس بسبب توقف التصوير نتيجة جائحة كورونا.





تقول كلمات أغنية تيك توك لـ محمد رمضان: "فى حاجة مش واصلالك .. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى .. Tik Tok , Tik Tok".





عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده".



