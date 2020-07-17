في الأسبوع الثاني من قضية جوني ديب وأمبر هيرد .. مفاجآت تقلب الموازين

مازالت قضية النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد تتصدر عناوين الصحف الاجنبية وتلقى اهتمام واسع ، والتي رفعها الممثل الأمريكي ضد صحيفة ذا صن البريطانية بتهمة التشهير بعد تضامنها مع " امبر هيرد".





تضامن خطيبة جوني ديب السابقة

أدلت خطيبة جوني ديب السابقة الممثلة Winona Ryder بشهادتها في المحكمة البريطانية انه لم يتعدى عليها من قبل خلال فترة ارتباطهما، وهي الشهادة التي تعزز من موقف النجم العالمي الذي يواجه اتهامات بالتعدي بالضرب على امبر هيرد خلال فترة زواجهما.





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فجرت القضية الشهيرة تشير إلى أن جوني ديب كان يتدخل في حياة " امبر هيرد" بشكل كبير.





ونفى جوني ديب للمحكمة البريطانية مزاعم اعتراضه على ملابسها او تدخله في هذا الشأن ، مؤكدا انه كان فقط يبدي رأيه في ملابسه ولكن لم يضع لها قواعد.





واعترف جوني ديب أنه كان يرفض تقديم آمبر هيرد مشاهد عارية في الأفلام قائلا :" لم اكن مرتاح لهذه الفكرة لكي يؤمن الكثيرين بموهبتها التمثيلية".





مساعدة امبر هيرد تفقدها المصداقية

قالت مساعدة امبر هيرد أنها تقدمت للمحكمة بما يفيد صحة أقوالها، مشيرة إلى أن سيدتها قد استولت على قصتها المروعة حيث كانت ضحية للعنف الجنسي، وقامت بتحويرها لمصلحتها الخاصة.





امبر هيرد تتعدى على جوني ديب

قدم الحارس الشخصي لجوني ديب خلال فترة زواجه من امبر هيرد للمحكمة البريطانية اليوم، صور تكشف عن تورم وجه النجم العالمي بعد صفع امبر هيرد له على وجهه.





وقال الحارس الشخصي الذي يعدى " بن" وكان يعمل لدى جوني ديب لمدة 9 سنوات انه قام بتصوير وجهه المتورم بهاتفه، مشيرا الى ان النجم الأمريكي اخبره ان امبر هيرد هي من فعلت ذلك بعد عيد ميلادها الـ 30 في ابريل 2016.





ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.



