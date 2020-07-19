بعد إصابة حكم بكورونا.. اتحاد الكرة يفرض السرية على معسكر حكام الدوري

فرضت ‏اللجنة الطبية بــ اتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان حالة من السرية حول معسكر حكام الدورى الممتاز الذى انطلق على 5 أفواج بفندق تريومف فى مصر الجديدة.

‏يأتي ذلك عقب اجراء مسحة فيروس كورونا مؤخرا الفوج الأول الذى انتهى مؤخرا بمشاركة 32 حكمًا وثبوت وجود حالة ايجابية بين صفوف قضاة الملاعب لكن لم تظهر عليها الأعراض وتم عزله والتدريب منفردا على ان تجري له مسحة أخرى الأسبوع المقبل.



