على شواطئ دبي.. نسرين طافش بجلسة تصوير على ظهر حصان

وظهرت نسرين طافش وهي تقوم بأحدث جلسة تصوير لها خلال قضائها الإجازة في شواطئ دبي.

وظهرت نسرين طافش في مطع الفيديو وهى على ظهر حصان .

وتقوم الفنانة نسرين طافش حاليا بالتحضير لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان "الوجه الآخر"، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني.



