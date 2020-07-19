بعد حملة القرصنة الخطيرة.. تويتر يزيل تغريدة جديدة لـ ترامب

وأعاد ترامب إعادة نشر الفيديو الذي نشره أصلًا مدير وسائل الإعلام الاجتماعية في البيت الأبيض دان سكافينو، أمس السبت.

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وأزالت منصة التدوين المصغر الفيديو بعد أن أرسلت الفرقة إشعارًا بحقوق الطبع والنشر بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية في الولايات المتحدة.









وعلق تويتر: "تم تعطيل هذه الوسائط استجابةً لتقرير مالك حقوق الطبع والنشر".









وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أزال تويتر صورة قام ترامب بتغريدها، قائلًا إن "الصورة انتهكت سياسة الخصوصية الخاصة بها".









وأظهرت تغريدة ترامب نسخة من صورة التقطتها صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2015، و غرد ترامب على الصورة: "في الواقع ليسوا بعدي، إنهم يلاحقونك، أنا فقط في الطريق".









وبعد أن اشتكت "نيويورك تايمز" إلى "تويتر"، أزالت منصة المدونات الصغيرة الصورة.









وفي أواخر الشهر الماضي، أبلغ "تويتر" عن تغريدة من ترامب روجت للعنف بقوله إذا حاول المتظاهرون إقامة "منطقة حكم ذاتي" في واشنطن العاصمة، فسوف اقابلهم "بقوة خطيرة".









وكانت هذه هي المرة الرابعة التي ينشر فيها "تويتر" تغريدة ترامب عن تمجيد العنف أو انتهاك سياساته.









ووصف "تويتر" سابقًا مقطع فيديو نشره على "تويتر" سخر من شبكة "سي إن إن" على أنه وسائط تم التلاعب بها.









وفي مايو، قام تويتر بتعيين تغريدة لـ ترامب قدمت ادعاءات كاذبة حول بطاقات الاقتراع بالبريد في كاليفورنيا.