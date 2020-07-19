وحشتنا الحفلات .. عمرو دياب يتصدر تريند تويتر

تصدر النجم عمرو دياب قائمة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسمه، دشنه جمهوره لاسترجاع ذكريات اجمل أغانيه.





وغرد جمهور عمرو دياب بأغانيه القديم منها والحديث، وأعرب عدد منهم عن اشتياقهم لحفلاته ، وذلك بسبب جائجة فيروس كورونا التي تمنع التجمعات منها الحفلات الغنائية.





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وكانت آخر حفلات عمرو دياب شهر فبراير الماضي في مركز المنارة بالتجمع الخامس والتي تزامنت مع الاجتفال بطرح ألبومه الأخير سهران.





ويضم البوم سهران 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".



