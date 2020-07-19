أحدث تهديد لـ كورونا.. الفيروس يضرب تحت الحزام ويصيب الرجال بـ فقدان الخصوبة

تدعي دراسة جديدة أن فيروس كورونا المستجد لا يمكنه فقط أن يسلبك حاستي الشم والتذوق فقد يترك الرجال يعانون من العقم كونه من الممكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.





وكشفت دراسة حديثة نشرت الشهر الماضي في مجلة جاما، الطبية الشهيرة، تنشرها الجمعية الطبية الأمريكية، عن وجود فيروس كوفيد 19 في 15 ٪ من عينات السائل المنوي التي تم جمعها من اشخاص لدراسة مدى تأثير الفيروس على الرجال أثناء عمليات الاتصال الحميمي





وقد شبه الباحث الدكتور جون أيتكين فيروس كورونا بـ فيروس زيكا





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وقال ايتيكن لـ سان أنطونيو بشبكة فوكس 8 الأمريكية: "يجب التأكيد على أن الحيوانات المنوية لديها قدرة مثبتة على حمل العدوى الفيروسية من الذكور إلى الجهاز التناسلي الأنثوي، كما يحدث مع فيروس زيكا أثناء الاتصال الجنسي، على سبيل المثال".





ووجدت الدراسة أيضًا أن كوفيد 19 في الحيوانات المنوية البشرية يؤدي إلى تراكم الأنجيوتنسين 2، وهو هرمون ينظم وظائف الكلى وضغط الدم.





وزيادة مستويات هذا الهرمون تتسبب في استجابة مناعية ضد جزيئات فيروس كوفيد 19 الغازية التي تزيد من توافر أنواع الأكسجين التفاعلية التي تسبب موت الخلايا ... ويمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة لمستويات مرتفعة من أنجيوتينستين الثاني إلى موت الخلايا في الحيوانات المنوية، وبالتالي العقم





وتشير الدراسة إلى أنها قد تؤدي في النهاية إلى فقدان خصوبة الذكور.



