لجنة مكافحة كورونا: حالة واحدة تجنب مصر الدخول فى موجة ثانية لـ الفيروس

قالت الدكتورة جيهان العسال ، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن استمرار انخفاض معدلات الإصابة ب فيروس كورونا يشير لعبور مرحلة الذروة .





وأوضحت العسال ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن انخفاض معدلات الإصابة ب فيروس كورونا لا يعنى الاستهتار بالوباء خاصة فى ظل تسجيل إصابات ب الفيروس يوميأ.





وأشارت إلى أن الحديث حول اقتراب الموجة الثانية لفيروس كورونا من عدمه لا يخضع حاليأ لإثباته أو نفيه خاصة فى ظل تسجيلها فى عدد من الدول الأخرى .









ولفتت إلى أنه فى حالة حدوث موجة ثانية لفروس كورونا فى ظل الالتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا سنتجنب حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا.





وتابعت أنه فى حالة حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا فى مصر ستكون أقل تأثيرأ من الموجة الأولى للفيروس .