فرحة بين طلبة الثانوية بسيناء لسهولة الامتحانات

شعبة العلوم عن سعادتهم لسهولة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.



كما عبر طلاب الشعبة الرياضيات عن فرحتهم لحل مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" وأنها ستكون إضافة كبيرة الى درجة مادة الرياضيات في نهاية العام عند ظهور النتيجة.



وقال سعيد محمد بمدرسة عمرو شكري



كما عبر طلاب الشعبة الرياضيات عن فرحتهم لحل مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" وأنها ستكون إضافة كبيرة الى درجة مادة الرياضيات في نهاية العام عند ظهور النتيجة.وقال سعيد محمد بمدرسة عمرو شكري الثانوية بنين بالعريش إن الأسئلة جاءت مباشرة من المقرر الدراسي الذي اعتمدته الوزاره، وأن جميع زملائه في اللجنة.

وأضافت أسماء ممدوح مدرسة احمد عسكر الثانوية بنات أن أسئلة الجيولوجيا كانت صعبة نسبيا ولم تتمكن من الإجابة على جميع الأسئلة وتأمل أن تحصل على درجة مرضية حتى لا يتغير المجموع الكلي كثيرا في نهاية العام.



كما علت الفرحة وجوه الطلبة بالقسم الأدبي بحل أسئلة مادة علم النفس والاجتماع، وقال أحمد محمد إن الامتحان جاء من المنهج الدراسي المقرر وفي مستوى الطالب المتوسط.



من جانبه أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة انتظام سير الامتحانات دون معوقات في 14 لجنة على مستوى المحافظة.





من بينها 6 لجان في العريش، و5 لجان في بئر العبد، و3 لجان في الشيخ زويد ورفح.



وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية والغرف الفرعية في الإدارات التعليمية لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى بخصوص الامتحانات في اليوم الأخير لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.





أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة