AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فرحة بين طلبة الثانوية بسيناء لسهولة الامتحانات

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:51 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة في سيناء
Advertisements
احمد صالح
أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء شعبة العلوم عن سعادتهم لسهولة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

كما عبر طلاب الشعبة الرياضيات عن فرحتهم لحل مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" وأنها ستكون إضافة كبيرة الى درجة مادة الرياضيات في نهاية العام عند ظهور النتيجة.

وقال سعيد محمد بمدرسة عمرو شكري الثانوية بنين بالعريش إن الأسئلة جاءت مباشرة من المقرر الدراسي الذي اعتمدته الوزاره، وأن جميع زملائه في اللجنة.

وأضافت أسماء ممدوح مدرسة احمد عسكر الثانوية بنات أن أسئلة الجيولوجيا كانت صعبة نسبيا ولم تتمكن من الإجابة على جميع الأسئلة وتأمل أن تحصل على درجة مرضية حتى لا يتغير المجموع الكلي كثيرا في نهاية العام.

كما علت الفرحة وجوه الطلبة بالقسم الأدبي بحل أسئلة مادة علم النفس والاجتماع، وقال أحمد محمد إن الامتحان جاء من المنهج الدراسي المقرر وفي مستوى الطالب المتوسط.

من جانبه أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة انتظام سير الامتحانات دون معوقات في 14 لجنة على مستوى المحافظة.

من بينها 6 لجان في العريش، و5 لجان في بئر العبد، و3 لجان في الشيخ زويد ورفح.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية والغرف الفرعية في الإدارات التعليمية لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى بخصوص الامتحانات في اليوم الأخير لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهل وبسيط .. ارتياح بين طلاب الثانوية العامة في سيناء بعد امتحان الكيمياء والجغرافيا

فرحة بين طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء لسهولة امتحان الفرنساوي

ضبط 6 حالات غش بالموبايل والسماعات في لجان الثانوية العامة اليوم

واضعو امتحانات الثانوية العامة: أسئلة اللغة الأجنبية الثانية خالية من الأخطاء ومناسبة للوقت المحدد للامتحان

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح الجغرافيا .. اليوم

تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور

ترشيحاتنا

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

طائرة الشحن التركية الثالثة تغادر قاعدة الوطية في ليبيا

حذر من الكيتو دايت.. خبير تغذية يضع روشتة للحصول على جسم رشيق بدون مشاكل

رضا عبد العال يكشف الفارق بين فايلر وكارتيرون

شاهد.. قرار نقابة المهن الموسيقية حول محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

قفزة غير مسبوقة.. الصحة العالمية تعلن تسجيل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا حول العالم

AdvertisementS

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

اللواء محمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربي

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

لجنة مكافحة كورونا: حالة واحدة تجنب مصر الدخول فى موجة ثانية لـ الفيروس

أجبروه على شرب مادة كاوية ثم قتلوه.. العثور على جثة رجل فوق مطعم شهير

فضيحة كبرى لنظام أردوغان .. وثائق سرية تكشف تجسسا دبلوماسيا لـ تركيا في كندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشعر الراستا.. ديالا مكي تجذب قلوب متابعيها بالأبيض الشبيكة

مرتفع أو منخفض.. أعراض غيبوبة السكر

بـ فستان جذاب .. ورد الخال تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة