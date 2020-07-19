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برلمان

وزير الاتصالات: إطلاق مكاتب بريد متنقلة لحل أزمة الزحام في صرف المعاشات والمرتبات قريبا

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:55 م
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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القسم السياسي
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الرقمية خلال أسابيع بعد إطلاق المرحلة الأولى في يونيو 2019.




جاء ذلك خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أول اجتماع بين البرلمان والحكومة لمناقشة إجراءات هيئة البريد والقومي للاتصالات في ظل التحول الرقمي، بلجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد.


وأضاف طلعت، أنه ستتم إتاحة الخدمات التي أتيحت لبورسعيد، في باقي المحافظات بالتنسيق مع كل الوزارات على دفعات متتالية وإنشاء شبكة ألياف ضوئية لـ 35 ألف مبنى حكومي ضمانا لاستمرارية العمل بنجاح.


وعن التعاون بين وزارتي الصحة والاتصالات، قال الوزير: "التعاون يجري على قدم وساق من قبل أزمة كورونا، وتسارعت وتيرته بعد الجائحة، وتشاركنا قبل الجائحة في المرحلة الأولى عبر إطلاق المرحلة الأولى للتأمين الصحي ودور الاتصالات كان الميكنة".


وأضاف: "تعاونا مع الصحة في مركز الاتصال الخاص بالخط الساخن في بداية انتشار الجائحة وكيفية الوقاية منها وأعراضها، وتم التعاون في عدة مبادرات أخرى في تقديم إنترنت مجانا للفرق الطبية لمستشفيات العزل، وتعاونا في عدة برامج لإدارة الأزمة، ومع شركات الاتصالات في توفير الأقنعة الطبية لممارسة عملهم".


وتابع: "بعد زوال الجائحة سأجدد زيارتي للإسماعيلية، وفيما يخص مكاتب البريد، كنا نراجع مع الهيئة خطة لنشر 150 ماكينة صراف آلي بكل مكاتب البريد على مستوي الجمهورية قبل نهاية العام، وسيشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الصدد، ومستمرون في تطوير المكاتب بخطة مكثفة".


واستطرد: "وخلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي، ستشهد بعض مكاتب البريد تطويرا ملموسا وندرس زيادة عدد المكاتب وندرس تطبيق تجربة جديدة في المكاتب المتحركة، خاصة في أيام الذروة المتعلقة بصرف المرتبات والمعاشات وغيرها من الاستحقاقات لرفع المعاناة عن أهلنا".


وأكد الوزير أنه سيتم توجيه الجهاز القومي للاتصالات بإجراء مسح شامل لمحافظة الفيوم وبيان للشركات المشغلة للمحمول لمعرفة مناطق الضعف والقوة، وسيتم نشر النتائج على الموقع الرسمي للجهاز القوني لتنظيم الاتصالات وسيعرف كل مواطن أفضل شبكة تقدم خدمة في مكان إقامته ويمكنه الانتقال لتلك الشبكة خلال 24 ساعة.


وردا على انتقاد أحد النواب لضعف الخدمة على الطريق الإقليمي، وعد وزير الاتصالات ببدء تقويتها. 
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