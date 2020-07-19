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تعليم

انطلاق امتحانات الفرق النهائية بصيدلة عين شمس

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:52 م
امتحانات الفرق النهائية
امتحانات الفرق النهائية
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قســـم التعليــــم

تفقدت اليوم الدكتورة مها فاروق عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس والدكتورة أمانى أسامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لجان إمتحانات الفرق النهائية والتى من المقرر أن تستمر بدءًا من ١٨ من يوليو الجارى.


وتابعتا سير أعمال الامتحانات والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية المشددة واللازمة، وذلك لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.


وأوضحت أ.د. مها فاروق عميد الكلية أن عدد الطلاب يبلغ ٧٠١ طالب ببرنامج بكالوريوس الصيدلة موزعين علي ٢١ لجنة قد ادوا الامتحان بمبني الامتحانات الرئيسي بالجامعة، بالإضافة إلى ١١٢ طالب ببرنامج التصميم الدوائي قد أدوا الامتحان.


ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتي الثاني والعشرين من أغسطس.


وأضافت ا. د. أمانى أسامة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتفادى تكدس الطلاب و لتيسير عملية الدخول والخروج بانتظام من خلال توفير مسارات لتسهيل عملية دخول وخروج الطلاب من لجان الامتحانات الخاصة بهم بجانب الحرص على ارتداء الطلاب والمراقبين الكمامات وقياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.

انطلاق امتحانات الفرق النهائية بصيدلة عين شمس
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