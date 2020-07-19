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محافظات

بنسبة نجاح 100%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم نتيجة الامتحان التكميلي للفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 100%.

وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم،متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي،وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة ،وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لاعلانها.

من جانبه،نوه المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن اجمالي عدد طلاب الامتحانات التكميلية بلغ 521 طالب وطالبة على مستوى المحافظة،وبلغ عدد الناجحين بالحضور 356 طالبا وطالبة ،والناجحين عن طريق تقديم البحث 165،بنسبة نجاح بلغت 100%.
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