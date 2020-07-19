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أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي: من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:02 م
اللواء محمد مرسي
اللواء محمد مرسي والفريق عبد المنعم التراس
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كريم الخطيب
أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي الجديد، أن القيادة السياسية في مصر تؤمن بأن من لايملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري، لذالك القيادة السياسية لديها اصرار على امتلاك هذه الخطوة. 

وأضاف مرسي خلال تكريمه بالهيئة العربية للتصنيع ، أن خلال فتره تواجده في الهيئة العربية للتصنيع استفاد الكثير، تحت قيادة الفريق عبد المنعم التراس، وسيكون له المرجعية في الكثير من الموضوعات. 


كما وجه الشكر للقيادة السياسية وثقتها لتوليه المنصب كما تقدم بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفريق محمد العصار، كما أعرب عن تقديره الشديد وتأثره بهذه الحفاوة ,مؤكدا أنه تشرف بتولي مسئولية مدير عام الهيئة خلال الفترة الماضية والتي تعد فترة ثرية وهامة في حياته العملية.

وقدمت الهيئة العربية للتصنيع بخالص التهنئة للمهندس محمد أحمد مرسي علي ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي حيث أنه كان يشغل منصب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع. 
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