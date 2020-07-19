لا يزيد دخله على 300 ألف جنيه.. الإسكان تعلن شروط الحصول على مشروعات سكن مصر

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الإعلامى لوزارة الإسكان، إن طرح الدولة المصرية لمشروعات وحدات الإسكان الاجتماعى نوع من المساندة لمتوسطى الدخل.











وأوضح المتحدث الرسمى للإسكان، في مداخلة هاتفية عبر فضائية DMC، أن الوزارة طرحت 2271 وحدة بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة فى 13 مدينة جديدة.









وأضاف أن اشتراطات الحصول على هذه الوحدات التقدم للحصول على وحدة سكنية واحدة فقط، وأن يكون من متوسطي الدخل، ولا يزيد دخل الأسرة السنوى على 300 ألف جنيه.









وأكد أن مشروعات وحدات الإسكان الاجتماعى تتم بالمشاركة مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.











ولفت إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعى تتم أيضا بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى فى التمويل العقارى بفائدة تقدر بـ 8%.









وتابع أن الوزارة أطلقت 3 مشروعات منها سكن مصر، ودار مصر، وجنة، فى عدد من المدن هي "أكتوبر، و15 مايو، والسادات، والعبور، والشيخ زايد".