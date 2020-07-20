هل الموتى يشعرون بالأحياء؟..على جمعة يصحح اعتقادًا خاطئًا

وتابع المفتي السابق أن هذا كلام رسول - صلى الله عليه وسلم-

عن مشركين حاربوه وآذواه؛

فما بالك بالمؤمنين الأتقياء الأصفياء وكذا الصديقين والشهداء والأنبياء، وهم أعلى وأبر؛ فيسمع جميع الموتى بطبيعة الروح، وهذا ما لنا به من الله سلطان، لأننا نؤمن بأن الأرواح باقية، وهذه عبادة كما الحج والسعى بين الصفا والمروة وغير ذلك؛ فجميعها

ومن العقائد التي يجب فهمها جيدًا.