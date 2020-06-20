AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: يجوز الوقوف عند القبر ساعة بعد دفن الميت

السبت 20/يونيو/2020 - 03:02 ص
الإفتاء: يجوز الوقوف
الإفتاء: يجوز الوقوف عند القبر ساعة بعد دفن الميت
Advertisements
محمود ضاحي

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يُسنُّ الوقوف عند القبر ساعة بعد دفن الميت والدعاء له؛ لما رواه أبو داود والحاكم وقال: (صحيح الإسناد)، عن عثمان رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، وروى مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: "إِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي"، وذلك إنما يكون بعد الدفن.
 

وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن تلقين المتوفى والدعاء له بعد دفنه سنةٌ؛ لحديث أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ

أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ ليَقُلْ: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانَةَ. فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا» رواه الطبراني.
 

وأوضحت الدار، أنه لا بأس أن يُسبق الدعاء بموعظة موجزة تُذَكر بالدار الآخرة لترقيق القلوب وتهيئتها للتضرع إلى الله تعالى وجمع الهمة في الدعاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما مدة الحداد لأفراد أسرة الميت.. الإفتاء تجيب

هل يجوز أداء صلاة الجنازة بعد الدفن لمن فاتته؟.. لجنة الفتوى تجيب

تلقين الميت قبل الدفن .. الإفتاء توضح الحكم والكيفية

كيفية إدخال الميت في القبر .. البحوث الإسلامية توضح الطريقة الصحيحة

أدعية تقال بعد دفن الموتى.. خفف عنه فزع يوم القيامة

ترشيحاتنا

الأهلي الوحيد المستفيد .. ماجد سامي: اتحاد الكرة قالنا "هنلعب الدورى حتى لو غصب عنكم".. فيديو

احذر.. عادات خاطئة لن تتوقعها تزيد فرصة إصابتك بفيروس كورونا

أول ظهور لـ حسام عاشور عقب الرحيل عن الأهلي

عطل واتسآب يصل مصر.. مفيش أونلاين أو last seen

انتقد حسن شحاتة في عيد ميلاده.. مرتضى منصور: المعلم يرفض الظهور في قناة نادي الزمالك بسبب نجله.. فيديو

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. كواليس سقوط زينة من فوق السلم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اطبع وجهك على الكمامة.. شاهد رجل يصنع أقنعة بوجوه أصحابها.. صور

العالم يحسده.. صور لقط يتناول العشاء أمام الأهرامات تثير الضجة

بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات