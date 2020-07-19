تعرف على خطوات تأسيس شركتك فى يوم واحد

حرصت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة على تبسيط وتيسير إجراءات تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة لتشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة.



وساهمت هذه التيسيرات فى حصول المستثمر كل مستندات تأسيس شركته في إجراء واحد خلال يوم عمل واحد.





ويوضح موقع "صدى البلد " الخطوات المطلوبة لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة.



الخطوة الاولى تتضمن المستندات التالية :



صور بطاقة الشركاء المصريين او جوازات السفر للاجانب ،شهادة باسم مراقب حسابات الشركة، توكيلات تتيح لوكيل الشركة انهاء اجراءات التأسيس بالاضافة الى توقيع الكترونى سارى.



الخطوة الثانية :



يتم التوجه بتلك المستندات الى محامى التأسيس بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة حيث يتولى فحص الاسم التجارى للشركة و انهاء اجراءاته نيابة عن المستثمر و مراجعة المستندات المطلوبة للتأسيس.



الخطوة الثالثة :



من خلال النظام الالكترونى سيتم اصدار عقد تأسيس الشركة و كافة النماذج لتوقيعها جميعا الكترونيا من الشركاء او وكيلهم.



الخطوة الرابعة :



تسديد كل رسوم التأسيس بما فيها رسوم شهادة عدم الالتباس من خلال البطاقة الائتمانية.



الخطوة الخامسة:



فى نهاية يوم العمل سيتم استلام



1-صورة طبق الاصل من عقد و شهادة تأسيس الشركة

2-السجل التجارى للشركة

3- البطاقة الضريبية للشركة

4-شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة وفقا لاحكام قانون 67 لسنة 2016

5-الرقم التأمينى للشركة

6- صحفية الاستثمار



ويتم إصدار الدفاتر الخاصة بالشركات في صورة رقمية بشكل أساسي ويتم اعتمادها الكترونيا من خلال التوقيع الإلكتروني ويحق للشركة الاستغناء عن الدفتر الورقي.