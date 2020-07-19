AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على خطوات تأسيس شركتك فى يوم واحد

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:01 م
الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
Advertisements
علياء فوزى
حرصت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة على تبسيط وتيسير إجراءات تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة لتشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة.

وساهمت هذه التيسيرات فى حصول المستثمر كل مستندات تأسيس شركته في إجراء واحد خلال يوم عمل واحد.


ويوضح موقع "صدى البلد " الخطوات المطلوبة لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة.

الخطوة الاولى تتضمن المستندات التالية :

صور بطاقة الشركاء المصريين او جوازات السفر للاجانب ،شهادة باسم مراقب حسابات الشركة، توكيلات تتيح لوكيل الشركة انهاء اجراءات التأسيس بالاضافة الى توقيع الكترونى سارى.

الخطوة الثانية :

يتم التوجه بتلك المستندات الى محامى التأسيس بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة حيث يتولى فحص الاسم التجارى للشركة و انهاء اجراءاته نيابة عن المستثمر و مراجعة المستندات المطلوبة للتأسيس.

الخطوة الثالثة :

من خلال النظام الالكترونى سيتم اصدار عقد تأسيس الشركة و كافة النماذج لتوقيعها جميعا الكترونيا من الشركاء او وكيلهم.

الخطوة الرابعة :

تسديد كل رسوم التأسيس بما فيها رسوم شهادة عدم الالتباس من خلال البطاقة الائتمانية.

الخطوة الخامسة:

فى نهاية يوم العمل سيتم استلام

1-صورة طبق الاصل من عقد و شهادة تأسيس الشركة
2-السجل التجارى للشركة
3- البطاقة الضريبية للشركة
4-شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة وفقا لاحكام قانون 67 لسنة 2016
5-الرقم التأمينى للشركة
6- صحفية الاستثمار

ويتم إصدار الدفاتر الخاصة بالشركات في صورة رقمية بشكل أساسي ويتم اعتمادها الكترونيا من خلال التوقيع الإلكتروني ويحق للشركة الاستغناء عن الدفتر الورقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر شروط تراخيص إصدار صحيفة من "نقابات وجمعيات واتحادات وأندية"

ننشر شروط ترخيص صحيفة حزبية

خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال بما لا يجاوز 50%.. قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لرأس المال المستثمر بما لا يجاوز 10% سنويًا..قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

الرقابة المالية تطلق تطبيقا عن النساء المؤهلين لعضوية مجالس إدارات الشركات

ترشيحاتنا

أجبروه على شرب مادة كاوية ثم قتلوه.. العثور على جثة رجل فوق مطعم شهير

كلمة الحسم غدا.. تفاصيل الصراع على استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا

لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين

برلماني: قطر هددت إثيوبيا بسحب استثماراتها حال حدوث اتفاق بشأن سد النهضة.. فيديو

رسالة مهمة لكل شخص تارك الصلاة.. فيديو

احمى نفسك منها.. أسباب الإصابة بالبواسير

AdvertisementS

اغتصب أمها من 16 سنة ورفض الاعتراف بها .. عزة تطلب إثبات نسبها وتصرخ: خايفة أترمي في الشارع

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

صحيفة بريطانية: أردوغان يستعرض عضلاته وينسحب في اللحظة الأخيرة

أحمد موسى يكشف السيناريو المتوقع حال فشل مفاوضات سد النهضة

أحمد موسى: هذا الأمر يوضح بداية ملء سد النهضة رغم النفي

16 سبتمبر.. نظر استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

انتقادات تطال فستان خطوبة أمينة خليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم.. أمينة خليل تحتفل بخطوبتها على البحر

طريقة عمل الباذنجان رول بالكفتة.. خطوة بخطوة