زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها .. شاهد

نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابيعها وانهات عليها الكثير من التعليقات من ابرزهم :

جمالك _ ملكة جمال الكون _ قمر ماشاء الله

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يذكر ان النجم اللبنانى عاصي الحلاني أطلق فيديو كليب لأغنيته الجديدة على قناته الخاصة باليوتيوب "بعشقك" والكليب يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة ​كوليت بولس​، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.





والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان محمد عبيه، توزيع وتسجيل طوني سابا، والكليب من إخراج أحمد المنجد.



