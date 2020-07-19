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فن

زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها .. شاهد

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت كوليت بولس , زوجة الفنان عاصى الحلانى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انتسجرام " . 

نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابيعها وانهات عليها الكثير من التعليقات من ابرزهم : 

جمالك _ ملكة جمال الكون _ قمر ماشاء الله 

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يذكر ان النجم اللبنانى عاصي الحلاني أطلق فيديو كليب لأغنيته الجديدة على قناته الخاصة باليوتيوب "بعشقك" والكليب يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة ​كوليت بولس​، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

 
والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان محمد عبيه، توزيع وتسجيل طوني سابا، والكليب من إخراج أحمد المنجد.

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