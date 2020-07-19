زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها .. شاهد

نشرت كوليت بولس , زوجة الفنان عاصى الحلانى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انتسجرام " .
نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابيعها وانهات عليها الكثير من التعليقات من ابرزهم :
جمالك _ ملكة جمال الكون _ قمر ماشاء الله
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يذكر ان النجم اللبنانى عاصي الحلاني أطلق فيديو كليب لأغنيته الجديدة على قناته الخاصة باليوتيوب "بعشقك" والكليب يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.
والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان محمد عبيه، توزيع وتسجيل طوني سابا، والكليب من إخراج أحمد المنجد.