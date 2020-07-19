3500 جنيه.. تعرف على خطوات التبرع بـ صك الأضاحي .. فيديو

قالت مروة أسامة ، المدير التنفيذى لأرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير ، إن أهداف المؤسسة تنموية من الدرجة الأولى تحت شعار تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية ".









وأوضحت المدير التنفيذى لأرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية dmc ، أن تكلفة صك الأضاحى لهذا العيد بقيمة 3500 جنيه بقيمة 27 كيلو لحوم، لافتة إلى أن المؤسسة تقوم بالتوزيع بتوكيل من المتبرع .









وأشارت أسامة إلى أن أهداف مؤسسة مصر الخير تنقسم لعدد 6 محاور منها الصحة ، التعليم ، البحث العلمى والتكافل الاجتماعى ومناحى الحياة ، التنمية المتكاملة .









ولفتت إلى أن صك أضحية مصر الخير بدأ منذ 5 سنوات بعدد 5 آلاف متبرع ووصل لعدد 28 ألف متبرع ومن المتوقع زيادة عدد صك الأضاحى هذا العام .









وتابعت المدير التنفيذى لأرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير ، أن المؤسسة سهلت عدة طرق للوصول إلى الأضحية منها الموقع الخاص بالمؤسسة ، أو الخط الساخن 16140.