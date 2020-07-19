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3500 جنيه.. تعرف على خطوات التبرع بـ صك الأضاحي .. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:09 م
أضحية
أضحية
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شيرين عادل
قالت مروة أسامة ،  المدير التنفيذى لأرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير ،  إن أهداف المؤسسة تنموية من الدرجة الأولى  تحت شعار تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية ". 


وأوضحت  المدير التنفيذى لأرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير  خلال استضافتها  ببرنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية dmc ،  أن تكلفة صك الأضاحى لهذا العيد بقيمة 3500 جنيه  بقيمة 27 كيلو لحوم، لافتة إلى أن المؤسسة تقوم بالتوزيع بتوكيل من المتبرع .


وأشارت  أسامة  إلى أن أهداف  مؤسسة مصر الخير تنقسم لعدد 6 محاور منها الصحة ، التعليم ، البحث العلمى  والتكافل الاجتماعى  ومناحى الحياة ، التنمية المتكاملة . 


ولفتت  إلى أن صك أضحية مصر الخير بدأ منذ 5 سنوات بعدد 5 آلاف متبرع ووصل لعدد 28 ألف متبرع ومن المتوقع زيادة عدد صك الأضاحى هذا العام . 


وتابعت المدير التنفيذى لأرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير ، أن المؤسسة سهلت عدة طرق للوصول إلى الأضحية منها الموقع الخاص بالمؤسسة ، أو الخط الساخن 16140.
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