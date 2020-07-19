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محافظات

بها ديدان ومتعفنة.. ضبط ١٨ طن مخلل فاسد بمزرعة مواشى بالدقهلية

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:24 م
ضبط ١٨ طن مخلل فاسد
ضبط ١٨ طن مخلل فاسد بمزرعة مواشى ببنى عبيد
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همت الحسينى
قام حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد اليوم الأحد برئاسة حملة مكبرة من الصحة، والتموين، والطب البيطرى، والبيئة، والشرطة، للتفتيش على معمل مخلل بقرية ميت عدلان، التابعة لوحدة ميت سويد، مركز ومدينة بنى عبيد   بناءا على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٨ طن مخلل فاسد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمزرعة مواشى مبنية بالطوب البلوك ومعروشة بالغاب .

وتم ضبط كميات هائلة من المخلل الفاسد وبحالة سيئة لوجود كميات كبيرة من العفن والدود ببراميل بلاستيكية كبيرة وخزانات مياه كبيرة.

وشملت المضبوطات عدد ٣٠ خزان بلاستيك كبير جزر سعة الواحد منها ٤٠٠ كيلو، و٦٣ برميل بلاستيك لفت سعة الواحد منها ١٠٠كيلو، و٤٠ برميل جزر سعة ١٠٠كيلو، و٤٠ برميل لفت وزن ١٠٠كيلو، و ١٠ برميل زيتون و شطة وزن ١٠٠كيلو، و ١٠ برميل ليمون معصفر سعة الواحد منها ١٠٠كيلو، و ٢ برميل بصل مخلل سعة الواحد منها ١٠٠كيلو.

فيما تم تحرير محضر تموين، ومحضر غلق لوجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشأة وتم تشميع المكان بالشمع الأحمر وغلقه  وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة للتصرف.

ومن جانبه أكد رئيس المركز  على إستمرار مثل هذه الحملات التفتيشية على جميع المحلات والمنشآت التجارية بنطاق المركز لمتابعة الأحكام الرقابية والتموينية لضمان توافر الإشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على حياة وصحة وسلامة المواطنين من أهالى مركز ومدينة بنى عبيد.

بها ديدان ومتعفنة.. ضبط ١٨ طن مخلل فاسد بمزرعة مواشى بالدقهلية
بها ديدان ومتعفنة.. ضبط ١٨ طن مخلل فاسد بمزرعة مواشى بالدقهلية
بها ديدان ومتعفنة.. ضبط ١٨ طن مخلل فاسد بمزرعة مواشى بالدقهلية
بها ديدان ومتعفنة.. ضبط ١٨ طن مخلل فاسد بمزرعة مواشى بالدقهلية
بها ديدان ومتعفنة.. ضبط ١٨ طن مخلل فاسد بمزرعة مواشى بالدقهلية
بها ديدان ومتعفنة.. ضبط ١٨ طن مخلل فاسد بمزرعة مواشى بالدقهلية
بها ديدان ومتعفنة.. ضبط ١٨ طن مخلل فاسد بمزرعة مواشى بالدقهلية
بها ديدان ومتعفنة.. ضبط ١٨ طن مخلل فاسد بمزرعة مواشى بالدقهلية
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