برشلونة يقسو على ألافيس بهدف رابع عن طريق سيميدو.. فيديو

أضاف البرتغالي نيلسون سيميدو، الهدف الرابع لفريقه برشلونة في شباك نظيره نادي ألافيس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني.





سيميدو سجل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 57، بعد نزوله أرضية الملعب بديلًا بـ 7 دقائق فقط بدلًا للفرنسي كليمونت لينجليه، حيث تلقى تمريرة رائعة من اللاعب الشاب ريكي بويج، وضعه في موضع انفراد مباشر بحارس ألافيس، مسددًا الكرة بكل قوة في شباكه، معلنًا عن الهدف الرابع لفريقه.





وسجل أهداف برشلونة كل من أنسو فاتي في الدقيقة 24، وليونيل ميسي في الدقيقة 34، ولويس سواريز في الدقيقة 44.





ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، فيما يحتل ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة.