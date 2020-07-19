مصطفى مدبولي: أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأحد، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين، حيث حضر من الجانب المصري وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدولة للإعلام، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومن الجانب اليمني حضر وزراء الخارجية، والإعلام، وشئون المغتربين، والصحة العامة والإسكان، والكهرباء والطاقة، وسفير اليمن في القاهرة.





ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره اليمنى الدكتور معين عبدالملك سعيد، والوفد المرافق له، مُعربًا عن تطلع مصر لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، و استعداد مصر لتقديم أي دعم ممكن للحكومة اليمنية، خاصة في مجال تأهيل وإعداد الكوادر اليمنية في المجالات المختلفة، وكذا استعدادها للقيام بأي دور يساهم في حلحلة الأزمة اليمنية الحالية والتوصل لتسوية شاملة.





كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته مصر، وكذا تجربة إنشاء المدن العمرانية الجديدة، ومشروعات البنية الأساسية التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن المباحثات الثنائية بين مسئولي البلدين تستهدف، في جانب منها، نقل الخبرات التي اكتسبتها مصر خلال السنوات الماضية إلى الأشقاء في اليمن والتي نجحت خلالها في تنفيذ استراتيجيتها لدفع الاستثمارات العامة في مختلف المجالات، لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما نجحت في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في خطط الحكومة للتنمية المستدامة.





وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء على الموقف المصري الثابت إزاء دعم الحكومة الشرعية الحالية في اليمن، ودعم وحدة وسيادة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية، مُشددًا على أن أمن واستقرار اليمن يُمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.





وفي ذات الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الدعم المصري للجهود الدولية للتغلب على الأزمة الإنسانية في اليمن، وآخرها الحرص المصري على المشاركة في مؤتمر المانحين لليمن في يونيو 2020، فضلًا عن استضافة مصر لأكثر من مليون يمني يلقون نفس معاملة المواطن المصري، خاصة على مستوى التعليم والرعاية الصحية، وكذلك إعلان مصر عن استقبالها لطائرات "الرحمة" التي تقل مرضي يمنيين لعلاجهم في القاهرة، بالإضافة إلى إجراءات عديدة لتسهيل دخول الأشقاء اليمنيين إلى مصر لأغراض دراسية.





كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تأييد مصر للجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يضمن وحدة وسلامة أراضيها ويُلبي طموحات الشعب اليمني، مشددا على رفض مصر لأية خطوات أحادية تمس بوحدة اليمن.



