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برلماني: قطر هددت إثيوبيا بسحب استثماراتها حال حدوث اتفاق بشأن سد النهضة.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:55 م
سد النهضة
سد النهضة
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حمزة شعيب
قال العميد محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنه تم رصد تحرك دبلوماسي قطري تركي باتجاه إثيوبيا خلال الأيام الماضية؛ لزيادة تعنتها في أزمة سد النهضة.

وأضاف "محيي الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، نحن ندير العديد من الأزمات المتعلقة على رأسها سد النهضة، وملف الإرهاب، والملف الليبي، مؤكدا أن لدينا من القدرات ما يمكننا من التعامل معها بنفس الوقت وبنفس التركيز.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه لا بد أن تكون حاضنة شعبية من داخل الدولة مدركة للأزمات التي تواجهها، والتحديات التي تخوضها، وهذه الحاضنة على قلب رجل واحد ومتعاونة خلف الدولة.

وأوضح أن شعب مصر مترابط، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو لها تبعات مازلنا نتحملها.

وأكد أن مجلس الدفاع والأمن القومي هو السلطة العليا في تقدير الموقف وتحديد حجم المخاطر التي تواجه الدول وهو من يقرر وجه العدائيات التي تواجه الدولة، موضحا أن انعقاده في هذا التوقيت له دلالة في ظل أزمتي سد النهضة والأزمة الليبية.

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