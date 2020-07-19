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فن

بالكمامة على مركب وسط البحر.. رانيا ياسين تستمتع بالإجازة

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:02 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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محمد بدران

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة له عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام ". 

وظهرت رانيا محمود ياسين على متن مركب وهي تستمتع بالاجازة الصيفية وترتدى الكمامة الطبية، ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب متابعيها.

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في  مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.


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