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رياضة

هيعمل 3 عمليات بكرة.. حازم إمام يطلب من جمهوره الدعاء لابنه.. شاهد

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر حازم امام  لاعب نادى الزمالك , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لابنة يطلب من جمهوره الدعاء لة . 

كتب حازم امام على الصورة : ارجو منكم الدعاء لابني محمد هيعمل ٣ عمليات بكرة ان شاء الله

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وقد اعلن  الإعلامى هانى حتحوت، إن الزمالك قرر تأجيل ملف تجديد عقد اللاعب حازم إمام، لحين حسم موقف الثنائى، حمزة المثلوثى، ورجب بكار.

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك خاطب نظيره بيراميدز، من أجل التعاقد مع ظهيره الأيمن، رجب بكار، إضافة إلى انهاء اتفاقه مع التونسي، حمزة المثلوثى.

وتابع هانى حتحوت، أن الزمالك قرر تأجيل ملف تجديد عقد حازم إمام، موضحا أن انضمام رجب بكار للقلعة البيضاء، قد يؤدي إلى رحيل اللاعب المخضرم على سبيل الإعارة او البيع النهائى، وفى حال عدم ضم لاعب بيراميدز، فإن إدارة الزمالك، ستقوم بتجديد عقد حازم إمام.

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