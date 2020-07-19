نصف نهائي كأس الاتحاد.. تشيلسي يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول.. فيديو





الإسباني ماركوس ألونسو كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 15 برأسية رائعة، لكنها علت عارضة مرمى دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.





وفي الدقيقة 31، منع الأرجنتيني كاباييرو حارس مرمى تشيلسي، البرتغالي برونو فيرنانديز من هز شباك مرماه، حيث سدد الأخير ضربة حرة مباشرة بشكل رائع، لكن كاباييرو تألق في إبعادها عن مرماه.





بعد ذلك، توقفت المباراة لأكثر من مرة لعلاج اللاعبين، حيث اصطدم الإيفواري إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد بكيرت زوما مدافع تشيلسي في الدقيقة 40، أعقب ذلك تعرض هاري ماجوير للإصابة بعد تصادمه مع زميله بيسكا





وتم تغيير بايلي ليحل أنتوني مارسيال بدلًا منه والذي سقط على الأرض بعد التحام جيمس مدافع تشيلسي معه، ليتم مد الوقت الضائع لـ 13 دقيقة.





وفي الدقيقة الحادية عشر من الوقت الضائع، أحرز الفرنسي أولفييه جيرو هدف التقدم لتشيلسي، بعد تحويله الكرة العرضية الذي تلقاها من زميله أزبيلكويتا من الجهة اليمنى، لشباك دي خيا بتسديدة بوجه القدم الخارجي، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

ويلاقي الفائز من تلك المباراة فريق أرسنال في المباراة النهائية، والتي تأهل إليها أمس السبت بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد، بتقدم نادي تشيلسي بهدف نظيف، في دور نصف النهائي، لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.