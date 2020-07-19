أرخص ولكن أقوى.. آبل تخطط لإطلاق iPad Air لعام 2020 بأداء أعلى

أفاد تقرير نشره موقع DigiTimes، بأن شركة آبل Apple ، تعمل على تدوير سلاسل التوريد الخاصة بها، إستعدادًا لإنتاج أجهزة MacBook جديدة تدعم معالجات بمعمارية ARM، بلإضافة إلى أجهزة آيباد اللوحية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتوقع عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، ارتفاع المبيعات في فئتي ماك بوك، وآيباد خلال العام الحالي مقارنة بعام 2019.









ومن المقرر أن يأتي جهاز آيباد آير iPad Air الجديد، بشاشة قياسها 10.8 بوصات، وسيعتمد إستراتيجية هاتف iPhone SE (2020)، بالنسبة لنوع المعالج ولكن بسعر منخفض.





ويستخدم حاسب iPad Air لعام 2019 معالج A12، ويبدأ سعره من 500 دولار لخيار 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. ويحتوي حاسوب آيباد بقياس 10.2 بوصات المعالج الأقدم A10 ويتوفر في الوقت الراهن بسعر 330 دولار أمريكي، من المحتمل أن الجهاز الجديد لعام 2020 بسعر يتراوح بين هذه الأسعار.





وحسبما ورد في التسريبات، قد يكون iPad Air أول حاسب من غير سلسلة iPad Pro في التخلي عن منفذ Lightning لصالح منفذ USB-C. كما أنه سيحصل على إحدى ميزات سلسلة آيباد برو، وهي دعم لوحة المفاتيح Magic Keyboard.