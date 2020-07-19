ظهور عسكري مرعب لعصابة الكارتل بالمكسيك .. فيديو

تظهر لقطات مرعبة عشرات المسلحين الذين يرتدون الزي العسكري يتظاهرون بأسلحة عسكرية بالقرب من شاحنات صغيرة مدرعة مزينة بالأحرف الأولى من اسم عصابة كارتل المخدرات بمدينة جاليسكو في المكسيك بينما يبدأ كبار مسؤولي الأمن في البلاد تحقيقًا حول هذا الفيديو.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، يمكن سماع عشرات الرجال الملثمين عبر الفيديو وهم يصرخون وهم `"أناس من مينشو '' ، وهو لقب يستخدمه مدير الجيل الجديد من عصابة كارتل نيميسيو أوسيجويرا.





وكان جميع الرجال الذين ظهروا في الفيديو، يرتدون الزي الرسمي و سترات واقية من الرصاص يحملون بنادق هجومية ، ويبدو أن بعضهم يحملون رشاشات و بنادق قنص من عيار 50.





ويوضح الفيديو العديد من الشاحنات يصل عددها إلى حوالي 20 مركبة متوقفة على طريق ترابي بها أبراج مدافع مرتجلة أو دروع من الصلب ملحومة عليها.





وكتب كبير مسؤولي الأمن المكسيكي ، ألفونسو دورازو ، يوم السبت عبر تويتر، أنه يتم فحص الفيديو للتأكد من أنه حقيقة ومعرفة تاريخ إنتاجه.



