سيمون تستعيد ذكريات زيزينيا مع أحمد السقا.. صورة

استعادت الفنانة سيمون ذكريات مسلسل زيزينيا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشرت سيمون صورة بصحبة المخرج جمال عبد الحميد والنجم احمد السقا وكتبت قائلة "اثناء تصوير زيزينيا مع المخرج المتميز جمال عبد الحميد والفنان الجميل احمد السقا".



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة سيمون مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

