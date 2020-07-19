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فن

سيمون تستعيد ذكريات زيزينيا مع أحمد السقا.. صورة

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:21 م
مسلسل زيزينيا
مسلسل زيزينيا
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محمد بدران

استعادت الفنانة سيمون ذكريات مسلسل زيزينيا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشرت سيمون صورة بصحبة المخرج جمال عبد الحميد والنجم احمد السقا وكتبت قائلة "اثناء تصوير زيزينيا مع المخرج المتميز جمال عبد الحميد والفنان الجميل احمد السقا".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة سيمون مسلسل "قيد عائلى"  تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

طرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة .

"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن الحان وجيه عزيز توزيع باسم منير.

تقول كلمات الأغنية، "اسهر بقى لوحدك انا احب انام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".


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