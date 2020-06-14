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فن

في عيد ميلاد سيمون .. تعرف على عمرها الحقيقي

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل الفنانة سيمون اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ 54 وهي أحد أشهر مطربات فترة التسعينات، وفي السطور الآتية يستعرض "صدى البلد معلومات لا يعرفها الكثيرون عن سيمون. 

١-ولدت سيمون فيليب بشاى في الرابع عشر من يونيو ١٩٦٦.

٢-حصلت على ليسانس الآداب لغة فرنسية من جامعة عين شمس.

٣-بدأت مشوارها الفني بالغناء في "مهرجان الصداقة المصرية اليونانية" حيث شاركت بأغنية باللغة اليونانية.


٤-تعد سيمون أحد أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".

٥-دخلت مجال التمثيل عام ١٩٨٨ من خلال مشاركتها فاتن حمامة في فيلم "يوم مر ويوم حلو".

٦-شاركت في العديد من الأفلام الناجحة أشهرها: "آيس كريم في جليم" مع الهضبة عمرو دياب.

٧-قدمت مع الفنان محمد صبحي عددا من المسرحيات الناجحة، منها "أنا كارمن" و"لعبة الست".

٨-تزوجت سيمون من الناشط السياسي محمد غنيم في 20 أكتوبر عام 2009، بعد قصة حب تغلبت على اختلاف الدين.

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