في عيد ميلاد سيمون .. تعرف على عمرها الحقيقي

تحتفل الفنانة سيمون اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ 54 وهي أحد أشهر مطربات فترة التسعينات، وفي السطور الآتية يستعرض "صدى البلد معلومات لا يعرفها الكثيرون عن سيمون.





١-ولدت سيمون فيليب بشاى في الرابع عشر من يونيو ١٩٦٦.





٢-حصلت على ليسانس الآداب لغة فرنسية من جامعة عين شمس.





٣-بدأت مشوارها الفني بالغناء في "مهرجان الصداقة المصرية اليونانية" حيث شاركت بأغنية باللغة اليونانية.









٤-تعد سيمون أحد أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".





٥-دخلت مجال التمثيل عام ١٩٨٨ من خلال مشاركتها فاتن حمامة في فيلم "يوم مر ويوم حلو".





٦-شاركت في العديد من الأفلام الناجحة أشهرها: "آيس كريم في جليم" مع الهضبة عمرو دياب.





٧-قدمت مع الفنان محمد صبحي عددا من المسرحيات الناجحة، منها "أنا كارمن" و"لعبة الست".





٨-تزوجت سيمون من الناشط السياسي محمد غنيم في 20 أكتوبر عام 2009، بعد قصة حب تغلبت على اختلاف الدين.