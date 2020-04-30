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فن

سيمون تستعيد ذكرياتها بهذه الصور.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:44 م
سيمون
سيمون
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محمد بدران
شاركت الفنانة سيمون جمهورها بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وظهرت سيمون فى الصور بمجموعة من أعمالها الفنية، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة سيمون مسلسل "قيد عائلى"  تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.


طرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة .


"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن الحان وجيه عزيز توزيع باسم منير.


تقول كلمات الأغنية، "اسهر بقى لوحدك انا احب انام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".


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